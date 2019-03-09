"Полное безволие! Будет жесткий разбор". Аленичев - о разгроме от "Крыльев"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после разгромного поражения от "Крыльев Советов" в матче 19-го тура премьер-лиги (0:4) заявил, что его полностью не устроила игра своей команды.

- Полное безволие с нашей стороны присутствовало сегодня, - сказал Аленичев в эфире канала "Матч Премьер". - Отсюда такой крупный счет. Меня ничего не устроило! Конечно, это моя вина. Будет жесткий разбор матча с игроками. Мы понимали, что у них высокие центральные защитники. Они доставляли много неприятностей на стандартах.

"Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков.

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