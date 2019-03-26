Погребняк не посетит заседание комитета по этике РФС

Как стало известно "СЭ", нападающий "Урала" Павел Погребняк не приедет на заседание комитета по этике РФС. Сторону форварда будут представлять юристы.

Напомним, комитет рассмотрит обращение президента РФС Александра Дюкова по поводу высказывания Погребняка о натурализованных игроках сборной России. Ранее он сказал: "Смешно, когда за сборную России выступает темнокожий". По всей видимости, речь шла о единственном игроке национальной команды, который подпадает под описание, – нападающем "Краснодара" Ари. В активе урожденного бразильца два матча в составе сборной России.