«Погнали, Нохчи». Глушаков за рулем автобуса «Ахмата»
21:07
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал новую фотографию в своем Instagram. На снимке 32-летний российский футболист сидит на водительском сидении автобуса грозненской команды.
«Погнали, Нохчи (самоназвание чеченцев)», — подписал фото Глушаков.
На фото также видно нападающего «Ахмата» Халида Кадырова.
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