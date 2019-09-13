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«Погнали, Нохчи». Глушаков за рулем автобуса «Ахмата»

21:07
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков. Фото instagram.com
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков. Фото instagram.com
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал новую фотографию в своем Instagram. На снимке 32-летний российский футболист сидит на водительском сидении автобуса грозненской команды.

«Погнали, Нохчи (самоназвание чеченцев)», — подписал фото Глушаков.

На фото также видно нападающего «Ахмата» Халида Кадырова.

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