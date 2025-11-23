Жуков о возвращении пива на стадионы: «Ничего плохого в этом не вижу»
Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился с «СЭ» мнением о возможном возвращении пива на российские стадионы.
«Я ничего плохо не вижу в возвращении пива на стадионах. Во время ЧМ-2018 у нас на аренах оно продавалось. Поэтому данное решение — возвращение пива на арены — вполне возможно в ближайшее время», — сказал Жуков «СЭ».
Ранее депутат Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности Госдумы рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
