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Платон Захарчук объяснил, почему спародировал арбитра

16 августа 2019, 22:54
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Тренер вратарей «Оренбурга» Платон Захарчук рассказал «СЭ», почему решил спародировать арбитра Михаила Вилкова во время матча 6-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:1).

Во втором тайме Захарчук получил желтую карточку за споры. В ответ тренер артистично повторил действия арбитра, показав ему виртуальный «горчичник». После этого Захарчук был удален.

— Я в виде шутки хотел обыграть, — сказал Захарчук. — Это же шоу, полный людьми стадион, им это очень понравилось, все аплодировали. (Арман Мкртчян)

Платон Захарчук: «Карточка судье? Футбол — это шоу. И людям понравилось!»

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