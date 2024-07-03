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Гафин — о трансферах «Динамо»: «Планируем усиливаться точечно»

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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о том, какой будет трансферная политика команды летом.

«Проблемы в обороне «Динамо» должны решаться, в первую очередь, не приобретением новых футболистов, а работой над обороной как таковой. Что касается трансферов, мы планируем точечно усиляться в это трансферное окно. Но в то же время хочется напомнить: в предыдущем сезоне мы провели достаточно масштабную трансферную кампанию и с ее помощью усилились. Мы будем продолжать работать в этом направлении и точечно усилять некоторые позиции», — сказал Гафин.

В сезоне-2023/24 «Динамо» стало бронзовым призером чемпионата России. Шестой трофей подряд завоевал «Зенит». Второе место занял «Краснодар».

Константин Передирий

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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