15:25 | Футбол — РПЛ

Песьяков – лучший игрок марта в "Ростове" по версии болельщиков

0
Обсудить

Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков признан лучшим игроком марта команды по версии болельщиков, в голосовании учитывался февральский матч четвертьфинала Кубка России с "Краснодаром" (1:0), информирует официальный сайт желто-синих.

Песьяков пропустил два гола в пяти матчах. При 30-летнем вратаре "Ростов" три раза победил и дважды сыграл вничью.

"Ростов" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками после 21 тура.

Все о чемпионате России – здесь

Опрос

"Спартак" - участник гонки за золотом в чемпионате-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/12422

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 21-й тур. "Динамо" - "Локо" и другие игры
Материалы других СМИ