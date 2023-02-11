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Педру Мендеш: «Тавареш — талантливый и перспективный игрок, он может помочь «Спартаку» достичь поставленных целей»

Алина Савинова
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Футбольный агент и бывший игрок сборной Португалии Педру Мендеш рассказал, что думает о новичке «Спартака» Томаше Тавареше.

«Я знаю Тавареша — это действительно хороший футболист. Думаю, приобретение Тавареша — полезный трансфер для «Спартака», потому что Томаш — талантливый и перспективный игрок, он может помочь команде достичь поставленных целей», — приводит «РБ Спорт» слова Мендеша.

Также он ответил на вопрос, почему игрок молодежной сборной Португалии уехал в чемпионат России, а не в клуб из топ-5 лиг Европы.

«Без понятия. Я не его агент и не был вовлечен в переговоры. Не знаю, какие у него еще были варианты и были ли вообще, какие «Спартак» предложил условия и так далее. Я не могу ответить, потому что здесь возможны различные причины. Думаю, трансфер Тавареша произошел путем диалога между игроком, «Бенфикой» и «Спартаком», поэтому все стороны были заинтересованы в этой сделке», — добавил специалист.

Тавареш перешел в «Спартак» в январе 2023 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на год. В прошлом сезоне португалец выступал на правах аренды за «Базель», где на тот момент работал нынешний главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-igrok-sbornoj-portugalii-tavaresh-horoshij-futbolist-on-mozhet-pomoch-spartaku-dobit-sya-postavlenny-h-tselej/
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ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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 - : -
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