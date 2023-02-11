Педру Мендеш: «Тавареш — талантливый и перспективный игрок, он может помочь «Спартаку» достичь поставленных целей»

Футбольный агент и бывший игрок сборной Португалии Педру Мендеш рассказал, что думает о новичке «Спартака» Томаше Тавареше.

«Я знаю Тавареша — это действительно хороший футболист. Думаю, приобретение Тавареша — полезный трансфер для «Спартака», потому что Томаш — талантливый и перспективный игрок, он может помочь команде достичь поставленных целей», — приводит «РБ Спорт» слова Мендеша.

Также он ответил на вопрос, почему игрок молодежной сборной Португалии уехал в чемпионат России, а не в клуб из топ-5 лиг Европы.

«Без понятия. Я не его агент и не был вовлечен в переговоры. Не знаю, какие у него еще были варианты и были ли вообще, какие «Спартак» предложил условия и так далее. Я не могу ответить, потому что здесь возможны различные причины. Думаю, трансфер Тавареша произошел путем диалога между игроком, «Бенфикой» и «Спартаком», поэтому все стороны были заинтересованы в этой сделке», — добавил специалист.

Тавареш перешел в «Спартак» в январе 2023 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года с возможностью продления еще на год. В прошлом сезоне португалец выступал на правах аренды за «Базель», где на тот момент работал нынешний главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.