Павел Худяков: «Гогуа может перейти в ЦСКА уже сегодня, сумма сделки меньше миллиона евро»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил «СЭ», что 25-летний защитник Седрик Гогуа уже сегодня может стать игроком ЦСКА, клубы близки к завершению сделки.
— Обговариваем последние детали сделки, сегодня уже все может быть завершено, — сказал Худяков корреспонденту «СЭ» Андрею Сизякину.
— То есть ждать объявления о переходе уже сегодня?
— Да, все верно.
— Правда ли, что «Тамбов» не хочет отпускать игрока, но представители ивуарийца настаивают на переходе?
— Нет, конечно. Как представители могут влиять на меня и на клубы?
— Сумма сделки меньше миллиона евро?
— Гораздо меньше.
В текущем сезоне защитник провел за «Тамбов» пять матчей без замен, забив два гола («Оренбургу» и «Спартаку»), а также заработал два предупреждения.