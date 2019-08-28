Павел Худяков: «Гогуа может перейти в ЦСКА уже сегодня, сумма сделки меньше миллиона евро»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил «СЭ», что 25-летний защитник Седрик Гогуа уже сегодня может стать игроком ЦСКА, клубы близки к завершению сделки.

— Обговариваем последние детали сделки, сегодня уже все может быть завершено, — сказал Худяков корреспонденту «СЭ» Андрею Сизякину.

— То есть ждать объявления о переходе уже сегодня?

— Да, все верно.

— Правда ли, что «Тамбов» не хочет отпускать игрока, но представители ивуарийца настаивают на переходе?

— Нет, конечно. Как представители могут влиять на меня и на клубы?

— Сумма сделки меньше миллиона евро?

— Гораздо меньше.

В текущем сезоне защитник провел за «Тамбов» пять матчей без замен, забив два гола («Оренбургу» и «Спартаку»), а также заработал два предупреждения.