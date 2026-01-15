Баринов и Гонду провели первую тренировку в составе ЦСКА

Полузащитник Дмитрий Баринов и нападающий Лусиано Гонду провели первую тренировку в ЦСКА.

Пресс-служба клуба опубликовала фотографии игроков в Telegram-канале.

11 января ЦСКА объявил о переходе Гонду из «Зенита». Аргентинец подписал контракт с московским клубом до лета 2030 года.

13 января московский клуб объявил о подписании Баринова из «Локомотива». Трудовое соглашение с полузащитником рассчитано до лета 2029 года.

После 18 туров ЦСКА идет четвертым в турнирной таблице РПЛ — 36 очков.