Дмитрий Хомуха: «В «Зените» все вратари играют нестабильно»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил игру вратарей петербуржцев, а также сказал, стоит ли клубу продлить контракт с Михаилом Кержаковым.

«Адамов должен выиграть конкуренцию у Кержакова. Если Денис станет сильнее, то он будет первым номером в «Зените», — приводит «РБ Спорт» слова Хомухи. — Кержаков — воспитанник клуба, он должен быть в обойме. Если Михаил еще чувствует, что у него есть силы, то с ним можно продлить контракт. Все вратари «Зенита» играют нестабильно, поэтому явного первого номера нет».

Соглашение 37-летнего Кержакова с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне он провел за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах и пропустил 14 мячей.