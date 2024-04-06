«Пари НН» — «Краснодар»: Сперцян забил на 80-й минуте

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян забил гол на 80-й минуте матча 23-го тура РПЛ с «Пари НН».

Счет в игре стал 4:2 в пользу «быков». Игра проходит в Нижнем Новгороде.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Краснодар».