«Пари НН» — «Краснодар»: Кухарчук сократил отставание в счете

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук отличился забитым мячом на 87-й минуте матча 23-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Счет в игре стал 4:3 в пользу «быков». Игра проходит в Нижнем Новгороде.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Краснодар».