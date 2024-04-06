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Игнатьев: «Очевидно, что «Локомотив» смазал начало весенний части РПЛ»

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением об игре «Локомотива» после зимней паузы РПЛ.

В последних 3 турах московский клуб потерпел поражение от «Динамо» (1:2), а также сыграл вничью с «Сочи» (2:2) и «Краснодаром» (1:1).

«У железнодорожников очевидные проблемы с составом, то нет Дзюбы, то Пиняева, то Тикнизяна. Нет стабильности в составе. К тому же видны проблемы с реализацией. По сути в «Локомотиве» на данный момент только несколько футболистов могут качественно решить свой момент. Это Глушенков, Миранчук и мало играющий Жемалетдинов.

Если говорить про положение железнодорожников в турнирной таблице, то думается, что это то место, которое соответствует их возможностям на сегодняшний день. Но очевидно, что начало весенний части чемпионата «Локомотив» смазал», — цитирует Игнатьева Legalbet.

На данный момент «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков.

Источник: Legalbet
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
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 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
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 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
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 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
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