«Ростов» на своем поле примет «Сочи» в матче 23-го тура чемпионата России в субботу, 6 апреля. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Сочи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляцию игры чемпионата России бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на платных онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.