«Ростов» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире
Матч 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Сочи» пройдет 6 апреля в 20:00 мск
«Ростов» на своем поле примет «Сочи» в матче 23-го тура чемпионата России в субботу, 6 апреля. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 20.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Ростов» — «Сочи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире трансляцию игры чемпионата России бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на платных онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
2
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
5
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
6
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
7
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
8
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|1 : 2
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|3 : 4
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
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