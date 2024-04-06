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Сегодня, 18:30

«Ростов» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Матч 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Сочи» пройдет 6 апреля в 20:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК &amp;quot;Ростов&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Ростов&quot;

«Ростов» на своем поле примет «Сочи» в матче 23-го тура чемпионата России в субботу, 6 апреля. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и начнется в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Сочи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляцию игры чемпионата России бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на платных онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 22-х туров РПЛ «Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице с 30-ю очками. «Сочи» идет на последней, 16-й строчке чемпионата России, в их активе — 14 баллов.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
2
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
5
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
6
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
7
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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