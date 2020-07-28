Парфенов объяснил уход из «Урала»

Экс-главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» объяснил, почему решил покинуть клуб. Специалист с 2018 года работал с командой из Екатеринбурга.

— Вопрос о вылете не стоял, полуфинал Кубка... Да, была неудачная серия, но до этого была удачная. Стоило вот так уходить, писать заявление?

— Во-первых, да, эти поражения. Когда говоришь, что игра качественная, а потом 0:3 в Краснодаре. У нас шесть голевых моментов, которые не многие команды создавали и то индивидуальное мастерство, которое решило исход. Те же эпизоды — атака наша, мы не решаем вопрос, а в наши ворота — атака решает. Матч с Тулой — несчастье. Если смотреть на игру, не на результат, имели большое преимущество. Достаточно ударов. Один стандарт, второй стандарт. Такие вещи сложно объяснить. Как говорят, это футбол. Но это матч не провальный.

— Писали о том, что у вас был жесткий разговор с руководством во время матча с Тулом?

— Это раздевалка. Выносить, наверное, неправильно. Разговор был.

— Он послужил причиной заявления об уходе?

— Совокупность. Одной причины. Думаю, любой бы руководитель не был доволен таким. Единственное, что я говорю, матч был такой, что можно было подняться повыше. Эмоции можно понять. Скажем так, была рабочая беседа.

— Ваш уход из «Урала» — это результат двух-трех матчей. Получается, если бы выиграли у «Арсенала», а потом вышли в финал Кубка, то сейчас были бы тренером «Урала»?

— Получается так, да. Наверное. Конечно, всегда хочется большего, но ниже нас команды с хорошими бюджетами.

— Вам ставили задачу на сезон?

— Конечно, мы между собой сами общались. Хотелось сделать лучший результат и, в принципе, все было реально. Чуть-чуть не хватило, и скамейки в том числе.