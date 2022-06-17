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Сегодня, 19:38

Источник: Дзюба отказался от предложения ПАОКа

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Артем Дзюба получил предложение о переходе в ПАОК. Однако россиянин не захотел подписывать контракт с греческим клубом, сообщает в Twitter журналист Георгиос Сидеридис.

Также россиянин отказался от варианта с сербской «Црвеной Звездой». Для него приоритет — заключение контракта с турецким «Фенербахче».

Ранее появилась информация, что соглашение планируется заключить на 2 года, а зарплата 33-летнего россиянина будет не сильно отличаться от той, что была у Артема в Санкт-Петербурге.

22 мая «Зенит» объявил об уходе Дзюбы. Форвард играл за сине-бело-голубых с лета 2015 года.

В прошлом сезоне Дзюба провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Артем Дзюба
ФК ПАОК
ФК Фенербахче
ФК Црвена Звезда
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