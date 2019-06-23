Панову обидно, что фанаты "Зенита" полюбили Дзюбу

Экс-форвард "Зенита", а сейчас активный болельщик "Спартака" Александр Панов в эксклюзивном интервью "СЭ" заявил, что ему обидна ситуация, когда его фанаты сине-бело-голубых оскорбляют, а воспитаннику красно-белых Артему Дзюбе аплодируют.

– В Петербурге "вираж" далеко не всех принимал. В разное время у Дзюбы, Широкова, Быстрова возникали проблемы с трибунами, но футболисты выстояли. Может быть, и Глушакову стоило в "Спартаке" идти до конца? Или фанаты красно-белых злопамятнее, агрессивнее?

– Возможно. Но сам факт, что Дзюба – воспитанник "Спартака", а в Питере ему сейчас все аплодируют, говорит о многом. Меня за то, что болею за красно-белых, называют иудой… Хотя ничего плохого про "Зенит" не говорю.

– Значит, тебе все простят, если забиваешь?

– Выходит, что так. Вот тебе и любовь. Я – воспитанник "Зенита" – и меня и так, и эдак. А пришел Дзюба из "Спартака" – его Питер полюбил. Вот если бы Дзюба выступал сейчас плохо, наверное, его тоже уничтожали бы.

Мне обидно. Ведь в 1999 году приглашали в "Спартак", но я отказался.

– Почему?

– Потому что тогда выше и дороже Питера для меня ничего не существовало. А когда приехал в гости к "Зениту" в составе "Динамо", услышал с трибун свист в свой адрес. Вот тогда стало очень неприятно… Ведь мне питерские болельщики говорили: "Если уйдешь в любой московский клуб, кроме "Спартака", никакого презрения не будет". Но жизнь показала другое. (Виталий Айрапетов, Александр Львов)​

Александр Панов: "Почему я, воспитанник "Зенита", в Питере изгой, а бывший спартаковец Дзюба – герой?!"