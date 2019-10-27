Панченко посвятил победу над ЦСКА дочке. Она получила серьезную травму руки

В матче 14-го тура чемпионата России «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 1:0. После окончания матча нападающий бело-голубых Кирилл Панченко продемонстрировал футболку с надписью: «Доча, для тебя!»

— Эту победу Кирилл Панченко посвятил своей дочери, которая получила серьезную травму руки на тренировке по верховой езде, — говорится в сообщении в Instagram «Динамо». — Накануне матча с ЦСКА Кристину успешно прооперировали. Желаем здоровья!

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