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Панченко посвятил победу над ЦСКА дочке. Она получила серьезную травму руки

21:41
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В матче 14-го тура чемпионата России «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 1:0. После окончания матча нападающий бело-голубых Кирилл Панченко продемонстрировал футболку с надписью: «Доча, для тебя!»

— Эту победу Кирилл Панченко посвятил своей дочери, которая получила серьезную травму руки на тренировке по верховой езде, — говорится в сообщении в Instagram «Динамо». — Накануне матча с ЦСКА Кристину успешно прооперировали. Желаем здоровья!

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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