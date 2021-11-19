Оздоев вышел на поле впервые за четыре месяца

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев появился на поле в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода». Он вышел на замену во втором тайме.

Напомним, Оздоев получил травму на первых минутах матча 1-го тура премьер-лиги с «Химками» (3:1), который состоялся в конце июля текущего года.

Позже у Оздоева было диагностировано растяжение связок коленного сустава.