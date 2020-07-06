Оздоев оценил интервью Лунева на английском языке о чемпионстве «Зенита»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев на английском языке дал интервью клубной пресс-службе после завоевания досрочного чемпионства в РПЛ.

5 июля сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» (4:2) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Это было фантастично. Я надеюсь, что это не последняя победа и не последний наш трофей. Мы должны быть сильными. Ничего не могу сказать насчет пенальти. Это удача. Спасибо большое нашим болельщикам. Эта победа дня них. Мой английский идеален? Да, я учу английский. Большое спасибо. Пока», — сказал Лунев на видео, которое опубликовано в Twitter «Зенита».

«Лучший английский, который я слышал», — написал в комментариях хавбек Магомед Оздоев.