Оздоев оценил интервью Лунева на английском языке о чемпионстве «Зенита»
6 июля 2020, 16:41
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев на английском языке дал интервью клубной пресс-службе после завоевания досрочного чемпионства в РПЛ.
5 июля сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» (4:2) в матче 26-го тура чемпионата России.
«Это было фантастично. Я надеюсь, что это не последняя победа и не последний наш трофей. Мы должны быть сильными. Ничего не могу сказать насчет пенальти. Это удача. Спасибо большое нашим болельщикам. Эта победа дня них. Мой английский идеален? Да, я учу английский. Большое спасибо. Пока», — сказал Лунев на видео, которое опубликовано в Twitter «Зенита».
«Лучший английский, который я слышал», — написал в комментариях хавбек Магомед Оздоев.
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