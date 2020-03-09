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Овчинников объяснил, почему Чалов остался в запасе на матч с «Ростовом»

13:55
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Тренер ЦСКА Сергей Овчинников объяснил, почему нападающий команды Федор Чалов не попал в стартовый состав на матч 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ростова».

— Всегда по тем или иным причинам тренерам приходится думать над составом, — сказал в эфире «Матч Премьер» Овчинников. — Есть как объективные, так и субъективные причины. Не могу раскрыть всех наших планов, но мы всегда учитываем многие факторы при определении состава.

— С чем связано отсутствие Федора Чалова в старте?

— Так или иначе, нужна определенная ротация. Мы оттолкнулись от текущего состояния футболиста. Опять же, не хочу углубляться, но Федор — боевая единица, он готов в любой момент выйти и сыграть.

— Кто сыграет вместе с Сигурдссоном в нападении?

— Вы увидите по ходу матча, будет он там один или нет.

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