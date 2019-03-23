Основа "Спартака" разгромила дублеров, Жиго отыграл час

"Спартак" продолжает готовиться к матчу 21-го тура премьер-лиги против "Ахмата". В субботу красно-белые провели двусторонку между основной командой и дублирующим составом, сообщает официальный сайт московского кулаб.
Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу основы. Голами отметились форварды Луиз Адриану (хет-трик) и Зе Луиш. Весь час отыграл защитник Самюэль Жиго, полностью восстановившийся после травмы крестообразных связок колена.
Отметим, что на тренировке игроки "Спартака" поздравили главного тренера Олега Кононова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 53 года.
📰 Суббота в Тарасовке: "коридоры" для Кононова, основа vs дубль– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 марта 2019 г.
Сегодня отсутствие игровой практики, связанное с паузой на матчи сборных, решено было компенсировать двусторонкой между первой командой и дублирующим составом.
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"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 33 очка.
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-03-23-subbota_v_tarasovke_koridory_dlya_kononova_osnova_vs_dubl/