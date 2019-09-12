Оскар Хильемарк: «Хочу стать с «Динамо» чемпионом России»

Полузащитник «Динамо» Оскар Хильемарк рассказал о планах со своей новой командой.

— Видео «Oscar goes to... Dynamo» мы посмотрели с семьей — всем понравилось, — рассказал Хильемарк в интервью «Динамо ТВ». — Что касается моего амплуа, то оно формата бокс-ту-бокс. Люблю обороняться и тяжело работать, чтобы отобрать мяч и в то же время люблю и умею создавать моменты в атаке. Надеюсь, мои навыки здесь пригодятся.

На переезд в Россию повлиял и ЧМ-2018. Это был мой первый подобный турнир, это было потрясающе. Мы провели здесь несколько фантастических недель, в России построено большое количество классных стадионов, а в ваш чемпионат едут квалифицированные футболисты из-за рубежа. Мне нравится развитие российской премьер-лиги.

По поводу переезда в «Динамо» я консультировался с Себастьяном Хольменом, мы с ним вместе играли еще за юниорскую сборную Швеции, когда нам было по 15 лет. Он говорил о «Динамо» только позитивные вещи, в частности, рассказывал, как здесь жила его семья. Всем здесь все очень понравилось. Хольмен порадовался за меня и сказал, что о переходе в «Динамо» я не пожалею. Хочу стать с «Динамо» чемпионом России.

27-летний швед в прошедшем сезоне провел 18 матчей за «Дженоа» и забил один мяч при одной голевой передаче.