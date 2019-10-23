Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что в матче «Спартак» — «Рубин» он оценил замены полущитников Андре Шюррле и Гуса Тила со стороны нового тренера красно-белых Доменико Тедеско.

— Вопрос о «Спартаке». Как вам дебют Тедеско на тренерском мостике?

— Ну что от него можно ждать за пять тренировок? Рано делать выводы. Однако в игре в «Рубином» мне понравился один его ход.

— Какой?

— Немец заменил Шюррле и Тила. По одной простой причине — они выпадали. Но Тедеско не посмотрел на то, сколько денег заплатили за этих футболистов! Молодец. Для него главный показатель — спортивный результат. Доменико не стал относится с излишним уважением к своему соотечественнику Шюррле. Не получается — сядь на лавку? (Виталий Айрапетов)

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