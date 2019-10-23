РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Орлову понравился ход Тедеско в матче «Спартак» — «Рубин». И вот какой

15:02
Теги:

Известный телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что в матче «Спартак» — «Рубин» он оценил замены полущитников Андре Шюррле и Гуса Тила со стороны нового тренера красно-белых Доменико Тедеско.

— Вопрос о «Спартаке». Как вам дебют Тедеско на тренерском мостике?

— Ну что от него можно ждать за пять тренировок? Рано делать выводы. Однако в игре в «Рубином» мне понравился один его ход.

— Какой?

— Немец заменил Шюррле и Тила. По одной простой причине — они выпадали. Но Тедеско не посмотрел на то, сколько денег заплатили за этих футболистов! Молодец. Для него главный показатель — спортивный результат. Доменико не стал относится с излишним уважением к своему соотечественнику Шюррле. Не получается — сядь на лавку? (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Орлова

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Опрос

проголосовало: 12429
Все опросы
Какого результата добьется «Спартак» с Тедеско в этом сезоне?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир