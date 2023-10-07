Орлов: «А почему Безбородов не должен судить «Зенит»? Четко отработал, пенальти назначен по делу»

Комментатор Геннадий Орлов оценил судейство Владислава Безбородова в матче 11-го тура РПЛ «Сочи» — «Зенит» (0:2).

Арбитр из Санкт-Петербурга впервые в карьере работал на матче «Зенита» в РПЛ.

— По пенальти все очевидно. Повторы все показали. Заика же сделал это движение рукой, отодвинул ее от туловища. Хозяевам не повезло, но 11-метровый назначен верно.

Разговоры о том, что Безбородов не должен судить «Зенит»? Ну а почему не должен? Я же уже достаточно давно призывал к тому, чтобы мы отказались от географического принципа. Хорошо, что это наконец-то произошло. Сегодня Владислав, считаю, отсудил спокойно, нормально. К нему нет претензий. Повторюсь, надо уходить от географической зависимости. Назначили Безбородова — он четко сработал, не дал поводов усомниться в себе, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (20 очков) обогнал «Локомотив» и поднялся на третье место в РПЛ. «Сочи» (6) продолжает замыкать турнирную таблицу.

В следующем туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». «Сочи» в гостях сыграет с «Уралом». Обе игры пройдут 22 октября.

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