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Сегодня, 09:45

Натхо — о теракте в «Крокусе»: «Ужасно было увидеть произошедшее. Надеюсь, такое больше никогда не повторится»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» принес соболезнования семья погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

— Помимо матча с Сербией у России была запланирована игра с Парагваем, которая была отменена из-за террористического акта, произошедшего неподалеку от Москвы. Слышали об этом?

— Да. У меня по сей день много хороших друзей в Москве. Я жил по близости с «Крокусом». Ужасно было увидеть произошедшее. Я соболезную семьям погибших. Надеюсь, такое больше никогда не повторится.

— Звонили кому-то из друзей в Москве?

— Я разговаривал с Эли Дасой. Позвонил и спросил, в порядке ли он. Он должен был вернуться в этот день в Москву. С друзьями не из футбола тоже связался, — сказал Натхо «СЭ».

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным, во время стрельбы и пожара погибли 145 человек, еще 551 пострадал.

Полностью интервью Бибраса Натхо читайте на сайте «СЭ».

Бибрас Натхо
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 9
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Динамо

 7
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Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

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 18 1 6
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