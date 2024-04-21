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Орлов о победе «Зенита»: «Команда не в порядке. Вендел не похож сам на себя»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в матче с «Оренбургом» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

— Трудная победа питерцев. «Зенит» сейчас не в порядке, выглядит как-то академично. Возможно, команда Семака угодила в физическую яму. Все-таки после сборов прошло уже два месяца. Мог наступить какой-то спад в функциональной готовности. Возможно, сказывается плотный график, добавились кубковые игры. Нужно находиться внутри, чтобы точнее ответить на этот вопрос. Но мы же видим состояние Вендела. Он сам на себя не похож! Нет легкости, пропали его рывки.

Клаудиньо был поживее. Наверное, его справедливо признали лучшим игроком встречи. Красивый гол. Но в целом, «Зенит» тяжеловат. Кассьерра сделал хорошую скидку Клаудиньо, но вообще почти весь матч простоял без мяча. Полузащитники его не снабжали пасами! Плохая работа средней линии. Как можно оставить без передач лучшего бомбардира лиги нынешнего сезона? Под него не работают…

Мостовой заменил Педро, но почему-то почти не обострял. Андрей больше держал мяч, играл на сохранении счета. Но преимущество-то совсем зыбкое. Всего 1:0. Тем более дома играешь! Да, «Зенит» лидирует, имеет определенный задел, но все равно команда сейчас какая-то не такой.

Игра Педро? Он все-таки еще молод. Его надо уметь использовать. Возможно, в некоторых встречах бразильца лучше выпускать на замену, свежим, чтобы он за счет своей скорости убегал от защитников. Сегодня с первых минут ему приходилось проделывать большой объем работы, часто возвращаться назад, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков. В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

 

Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
Геннадий Орлов
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 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
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 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
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 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
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 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
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 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
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