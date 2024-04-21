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Сегодня, 20:42

Костылев заявил, что у Федотова в ЦСКА недостаточно хороших игроков

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев отреагировал на информацию о том, что главный тренер армейцев Владимир Федотов может быть уволен, если команда не попадает в тройку призеров РПЛ по итогам сезона.

«Клуб-то большой, но есть такого уровня футболисты, чтобы они спокойно могли занять место в тройке? Чтобы был хороший результат, надо иметь обойму не из 11 человек, а игроков 17 хорошего уровня. Не думаю, что надо все на тренера валить. У него не хватает футболистов высокой квалификации. От тренера многое зависит, но надо иметь хороший набор футболистов. У ЦСКА разные игры. Есть хорошие. А есть такие, что один тайм играют, а другой нет. Потом наоборот. От чего это зависит? То ли неправильно проводят тренировки, то ли у Федотова футболисты совсем другого уровня», — приводит «РБ Спорт» слова Костылева.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками в 24 матчах.

Источник: РБ Спорт
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Костылев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 24 11 8 5 40-32 41
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 24 8 4 12 22-30 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 24 6 8 10 27-31 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 2 : 1
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 1 : 2
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 1 : 4
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 1 : 0
21.04 18:15
Сочи – Урал
 2 : 2
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 11
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 19 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
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