Костылев заявил, что у Федотова в ЦСКА недостаточно хороших игроков

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев отреагировал на информацию о том, что главный тренер армейцев Владимир Федотов может быть уволен, если команда не попадает в тройку призеров РПЛ по итогам сезона.

«Клуб-то большой, но есть такого уровня футболисты, чтобы они спокойно могли занять место в тройке? Чтобы был хороший результат, надо иметь обойму не из 11 человек, а игроков 17 хорошего уровня. Не думаю, что надо все на тренера валить. У него не хватает футболистов высокой квалификации. От тренера многое зависит, но надо иметь хороший набор футболистов. У ЦСКА разные игры. Есть хорошие. А есть такие, что один тайм играют, а другой нет. Потом наоборот. От чего это зависит? То ли неправильно проводят тренировки, то ли у Федотова футболисты совсем другого уровня», — приводит «РБ Спорт» слова Костылева.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками в 24 матчах.