Орлов объяснил, почему «Ростов» крупно проиграл «Зениту» в РПЛ

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что в матче 13-го тура с «Зенитом» «Ростов» подвела игра в обороне.

— Сейчас защита сине-бело-голубых, бесспорно, сильнейшая в лиге, — сказал Орлов. — А ростовчане играли немного авантюрно. У дончан очень хорошая атака, однако оборона (особенно в центре) не такая надежная. Наблюдается дисбаланс. Валерий Карпин, конечно, уже проделал большую работу. Но сзади ему не хватает людей.

Кроме того, он не до конца продумал, как ему играть против тандема Дзюба-Азмун. Гости предоставили дуэту зенитовских форвардов свободу действий. «Ростову» не хватало компактности, образовывались коридоры. Поэтому «Зенит» и разрывал соперника. В общем, я прежде всего считал, что защита питерцев не даст развернуться нападению гостей. (Виталий Айрапетов)

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