«Оренбург» дома разгромил «Сочи»

«Оренбург» на своем стадионе обыграл «Сочи» в матче 7-го тура чемпионата России — 3:0.

У победителей голами отметились Брайан Мансилья (на 55-й минуте с пенальти), Владимир Обухов (на 58-й минуте) и Джастин Куэро (на 90+6-й минуте также с пенальти).

Для оренбуржцев эта победа стала первой в текущем сезоне РПЛ. Команда набрала 5 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице. «Сочи» с 6 баллами идет 12-м.

17 сентября «Оренбург» в гостях сыграет с «Локомотивом» в 8-м туре РПЛ. «Сочи» днем ранее встретится со «Спартаком».

На 58-й минуте гол забил