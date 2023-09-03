«Оренбург» — «Сочи»: Куэро забил гол

Нападающий «Оренбурга» Джастин Куэро отметился голом в матче 7-го тура РПЛ с «Сочи».

На 90-й минуте встречи футболист реализовал пенальти, пробив в правый угол ворот. Счет в игре стал 3:0 в пользу хозяев.