«Оренбург» — «Рубин» : видео всех голов матча
15:28
«Рубин» играет вничью в гостевом матче 9-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1). В составе казанской команды на 53 минутре отличился полузащитник Евгений Башкиров.
А открыл счет в матче полузащитник оренбуржцев Рикарду Алвеш на 49 минуте встречи.
Гол Алвеша
? Первый гол Рикарду Алвеша в текущем сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
? #ОренбургРубин на #МАТЧПРЕМЬЕР
?"Матч! Клуб"
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/aV4hWoK3ky
Гол Башкирова
? Евгений Башкиров тоже отличился впервые в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2019
? #ОренбургРубин на #МАТЧПРЕМЬЕР
?"Матч! Клуб"
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/QJ6RqUNfRK
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