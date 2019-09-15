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«Оренбург» — «Рубин» : видео всех голов матча

15:28
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«Рубин» играет вничью в гостевом матче 9-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1). В составе казанской команды на 53 минутре отличился полузащитник Евгений Башкиров.

А открыл счет в матче полузащитник оренбуржцев Рикарду Алвеш на 49 минуте встречи.

Гол Алвеша

Гол Башкирова

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