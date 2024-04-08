«Оренбург» — «Рубин»: ничья после первого тайма

«Оренбург» и «Рубин» играют вничью после первого тайма матча 23-го тура РПЛ — 0:0. Встреча проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

За первую половину игры хозяева нанесли 6 ударов по воротам соперника (2 удара в створ). На счету гостей — 2 удара по воротам (0 — в створ).