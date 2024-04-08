Зиньковский признан лучшим игроком «Спартака» в марте

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Болельщики «Спартака» признали полузащитника Антона Зиньковского лучшим игроком марта, сообщает пресс-служба клуба.

Хавбек набрал 52 процента голосов. Второе место занял защитник Срджан Бабич — 16 процентов голосов. Третьим стал вратарь Александр Максименко — 13 процентов.

27-летний Зиньковский в марте 4 матча за «Спартак» и забил 1 гол.