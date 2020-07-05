«Оренбург» после двух неявок проиграл «Рубину»

«Рубин» в домашнем матче 26-го тура чемпионата России победил «Оренбург» (1:0). Единственный мяч забил полузащитник Денис Макаров.

Казанцы впервые с октября победили на своем поле.

Напомним, что «Оренбург» не смог провести игры двух предыдущих туров из-за вспышки коронавируса в команде, клубу присудили поражения во встречах с «Краснодаром» и «Уралом».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур

«Рубин» (Казань) — «Оренбург» — 1:0 (0:0)

Гол: Макаров, 67.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Старфельт, Пабло Сантос, Зуев, Иг.Коновалов (Могилевец, 80), Йевтич (Тарасов, 83), Самошников, Давиташвили (Макаров, 57), Кварацхелия (Бакаев, 84), Абильдгор, Игнатьев (Марков, 80).

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Готлиб (Бидловский, 65), Черных (Хорошков, 88), Кулишев, Липовой, Шкофлек (Криворучко, 81), Чуканов.

Предупреждения: Кулишев, 23. Зотов, 72. Самошников, 85. Старфельт, 90+2.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Болотенков, Сафьян (оба — Москва).

ВАР: Сухой (Люберцы). Аверьянов (Москва).

5 июля. Казань. Стадион «Ак Барс Арена». 2604 зрителя.