«Оренбург» — «Пари НН»: нижегородцы забили второй мяч

Нападающий «Пари НН» Огнен Ожегович увеличил преимущество своей команды в матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» — 2:0.

Ранее первый гол в этой встрече забил Валерий Царукян в концовке первого тайма.