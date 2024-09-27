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Сегодня, 17:45

«Факел» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Факел» встретится с «Рубином» в матче 10-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Факел» сыграет с «Рубином» в матче 10-го тура чемпионата России в пятницу, 27 сентября. Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт match.tv (на платной основе). Трансляция начнется за 10 минут до игры.

Основные события игры «Факел» — «Рубин» будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
27 сент, 19:00. Факел (Воронеж)
Факел
Рубин

После 9 туров «Факел» с 5 очками располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 11 очками идет на восьмом месте.

В августе «Рубин» победил «Факел» (2:0) в матче группового этапа Кубка России.

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РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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Оренбург – Пари НН
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27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Ахмат
 - : -
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Локомотив – Спартак
 - : -
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 7
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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