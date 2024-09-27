«Факел» встретится с «Рубином» в матче 10-го тура чемпионата России

«Факел» сыграет с «Рубином» в матче 10-го тура чемпионата России в пятницу, 27 сентября. Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт match.tv (на платной основе). Трансляция начнется за 10 минут до игры.

Основные события игры «Факел» — «Рубин» будут доступны в матч-центре нашего сайта.

После 9 туров «Факел» с 5 очками располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. «Рубин» с 11 очками идет на восьмом месте.

В августе «Рубин» победил «Факел» (2:0) в матче группового этапа Кубка России.