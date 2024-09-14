«Оренбург» — «Локомотив»: Воробьев не реализовал пенальти
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев не смог реализовать пенальти в матче 8-го тура РПЛ, который был назначен за игру полузащитника «Оренбурга» Андрея Малых рукой. Счет в игре по-прежнему 2:2.
На 67-й минут вратарь оренбуржцев Богдан Москвичев отразил удар с 11-метрового в исполнении Воробьева.
Игра проходит в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Локомотив».
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
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|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
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|16:30
|
Акрон – Химки
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|15.09
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|
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Зенит
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|
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Алексей Батраков
Локомотив
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Динамо
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|1
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