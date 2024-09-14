«Оренбург» — «Локомотив»: Воробьев не реализовал пенальти

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев не смог реализовать пенальти в матче 8-го тура РПЛ, который был назначен за игру полузащитника «Оренбурга» Андрея Малых рукой. Счет в игре по-прежнему 2:2.

На 67-й минут вратарь оренбуржцев Богдан Москвичев отразил удар с 11-метрового в исполнении Воробьева.

Игра проходит в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Локомотив».