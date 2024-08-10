«Оренбург» — «Акрон»: хозяева сравняли счет

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«Оренбург» сравнял счет в матче с «Акроном» в 4-м туре РПЛ — 1:1.

Гол на 48-й минуте забил Саид Сахархизан.