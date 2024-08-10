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Сегодня, 18:38

«Локомотив» этим летом может подписать Дркушича из «Сочи»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Сочи» Ваня Дркушич может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, московский клуб хочет оформить трансфер этим летом, если сможет договориться с 24-летним словенцем.

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Он провел за команду 66 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. В составе сборной Словении защитник сыграл в 4 матчах Евро-2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings
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 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
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 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
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7
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9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
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 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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