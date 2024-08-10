«Локомотив» этим летом может подписать Дркушича из «Сочи»
Защитник «Сочи» Ваня Дркушич может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает Metaratings.ru.
По сведениям источника, московский клуб хочет оформить трансфер этим летом, если сможет договориться с 24-летним словенцем.
Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Он провел за команду 66 матчей, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. В составе сборной Словении защитник сыграл в 4 матчах Евро-2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings
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|3
|0
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|
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|0
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|
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|0
|2
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|
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|Факел
|3
|0
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|
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|9.08
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Пари НН – Химки
|1 : 0
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|20:45
|
Ростов – Рубин
|1 : 1
|10.08
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|
Локомотив – Динамо Мх
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|10.08
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|
Зенит – Динамо
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|10.08
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Оренбург – Акрон
|- : -
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|
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|11.08
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Зенит
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|И
|К
|Ж
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