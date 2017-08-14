Олег Романцев: "Пашалич во втором тайме как-то потерялся"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что новичок красно-белых Марио Пашалич не впечатлил в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1). По его словам, гол хорвата можно считать случайностью.

– Что скажете о Пашаличе?

– Обычно автора гола принято хвалить. Но если в первом тайме хорват был заметен, поддерживал наступление, отходил назад, то во втором, особенно в концовке, как-то потерялся.

– Мяч, забитый Пашаличем – несчастный случай?

– Можно считать и так – все-таки после его удара случился рикошет от ноги Василия Березуцкого, что оставило не у дел Акинфеева. Но этого могло не произойти, помешай пробить Пашаличу неожиданно выключившийся из игры Головин. (Александр ЛЬВОВ)

Полное интервью Олега Романцева