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Сегодня, 13:54

Вадим Евсеев отметил работу тренерского штаба ЦСКА

Виктория Кравченко

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев после победы ЦСКА над «Локомотивом» (2:1) в своем Telegram-канале прокомментировал работу тренерского штаба армейцев.

«Говоря о победе ЦСКА над «Локомотивом», я бы хотел отметить тактическую подготовку и перестроения армейцев. Много и заслуженно выделяем работу Березуцкого, но стоит сказать и о его помощнике Бабаяне, который, как понимаю, отвечает за разбор соперников, за стандарты и за тактику. Когда Бабаев брал его в ЦСКА, это привело к уходу Олича. Но мы видим, что команда очень прибавила тактически. Очень много говорят о новичках ЦСКА, уровень сразу поднялся. Все так, но надо отметить и другие важные аспекты победы. Мы видим не первый раз, как ЦСКА меняет схему под соперника. Со «Спартаком» и «Сочи» было три центральных защитника, сейчас сыграли 4-2-3-1, зеркально от «Локомотива», — написал Евсеев.

ЦСКА поднялся на третье место турнирной таблицы РПЛ, подопечные Алексея Березуцкого набрали 39 очков в 21 матче. «Локомотив» идет шестым, после 20 матчей у команды 31 очко.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Краснодар

Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
ЦСКА 2
Матч завершен

П2

25%

2.23

ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
Вадим Евсеев
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 - : -
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

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 9
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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