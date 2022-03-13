Вадим Евсеев отметил работу тренерского штаба ЦСКА

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев после победы ЦСКА над «Локомотивом» (2:1) в своем Telegram-канале прокомментировал работу тренерского штаба армейцев.

«Говоря о победе ЦСКА над «Локомотивом», я бы хотел отметить тактическую подготовку и перестроения армейцев. Много и заслуженно выделяем работу Березуцкого, но стоит сказать и о его помощнике Бабаяне, который, как понимаю, отвечает за разбор соперников, за стандарты и за тактику. Когда Бабаев брал его в ЦСКА, это привело к уходу Олича. Но мы видим, что команда очень прибавила тактически. Очень много говорят о новичках ЦСКА, уровень сразу поднялся. Все так, но надо отметить и другие важные аспекты победы. Мы видим не первый раз, как ЦСКА меняет схему под соперника. Со «Спартаком» и «Сочи» было три центральных защитника, сейчас сыграли 4-2-3-1, зеркально от «Локомотива», — написал Евсеев.

ЦСКА поднялся на третье место турнирной таблицы РПЛ, подопечные Алексея Березуцкого набрали 39 очков в 21 матче. «Локомотив» идет шестым, после 20 матчей у команды 31 очко.