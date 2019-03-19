Олег Кононов встретился с тренерами академии "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов и спортивный директор клуба Сергей Родионов провели встречу с тренерским составом академии имени Федора Черенкова.

Наставник красно-белых рассказал о принципах своей работы и об игре, к которой стремится его команда. Планируется, что такие встречи будут носить регулярный характер.

– Молодой футболист должен приходить в основную команду в достаточной степени подготовленным физически, тактически и технически, – цитирует Кононова официальный сайт "Спартака". – Мы хотим демонстрировать атакующий, умный, техничный футбол, к которому молодой игрок должен быть готов. Поэтому принципы построения игры должны быть едины для всех команд клубной вертикали – от академии до главной команды.

Приятно было услышать, что работа академии базируется на тех же принципах, что и наша. От "Спартака" всегда требуется результат. Но для меня важна также готовность новичка. И если речь идет о собственном воспитаннике, впитавшем принципы игры красно-белых, то нет необходимости переучивать его: нужно только развивать.