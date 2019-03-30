18:43 | Футбол — РПЛ

Олег Кононов: "У "Спартака" все игры эмоциональные"

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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против "Ахмата" (3:1). По словам специалиста, причиной ошибок в первом тайме могло стать волнение.

- У нас игры все эмоциональные, здесь не исключение, - сказал Кононов в эфире "Матч Премьер". - В Грозном всегда болеют громко, заставляют играть на пределе возможностей. Мы ожидали, что будет непросто. Думаю, матч выдался нервным с обеих сторон. Как следствие - ошибки технические и позиционные. В целом мы довольны, что набрали три очка. 

- Ошибки в первом тайме с чем связаны?

- С волнением, наверное. Будем учиться на них, исправлять.

Ахмат - Спартак

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