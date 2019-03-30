Олег Кононов: "Спартак" будет бороться за чемпионство"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы над "Ахматом" в матче 21-го тура премьер-лиги (3:1) заявил, что его команда будет бороться за чемпионство. 53-летний специалист добавил, что этот сегодняшний добавит красно-белым уверенности.

– В Грозном играть всегда тяжело, публика гонит "Ахмат" вперед, – приводит слова Кононова официальный сайт "Спартака". – Нам удались несколько комбинаций, после которых мы отличились. Хотя временами нам было очень сложно сдерживать атаки соперника. Так было в первой половине второго тайма, но после этого мы перехватили инициативу и взяли игру под контроль, забив важные голы.

Эта победа придаст нам уверенности. Мы не так хороши, как хотелось бы, но двигаемся от игры и к игре и, конечно, будем бороться за чемпионство.

"Спартак" набрал 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с ЦСКА – при этом у армейцев есть игра в запасе (в воскресенье дома с "Уфой"). 6 апреля эти команды сыграют на стадионе "Открытие Арена" в Москве.

Все о чемпионате России – здесь