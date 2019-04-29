Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против "Рубина". По словам специалиста, команда пришла в себя после разгрома в прошлом туре от "Арсенала" (0:3). Также он опроверг информацию об уходе капитана Дениса Глушакова в летнее окно.

- Состояние рабочее, - сказал Кононов в эфире "Матч Премьер". - Разобрали игру, двигаемся дальше, потому что у нас серьезная игра. Важно было успокоить ребят, настроить.

"Рубин" играет организованно в отборе, на хороших скоростях в атаке. Мы изучили соперника, так что будем воплощать идеи.

- Глушаков, скорее всего, покинет команду летом. Как ему играется в такой ситуации?

- У нас команду никто не покидает, не знаю, откуда у вас такая информация.

- Столько информации вокруг, смена руководства. Как это влияет на вашу команду?

- На меня это никак не влияет, у меня есть команда.