Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов прокомментировал ничейный результат в гостевом матче чемпионата России против "Динамо" (0:0). Также хавбек в шутку прокомментировал вылетевшую на поле утку.

– Как оцените результат?

– По сегодняшней игре счет закономерен: пара моментов была у нас, пара у "Динамо".

– Почему не удалось их реализовать?

– Не хватило исполнительского мастерства.

– "Ахмату" предстоит трудная игра с "Зенитом". Учитывая, что вы боретесь за Лигу Европы, наверняка потеря очков в матче с "Динамо" огорчает?

– Я думаю, что сейчас каждая команда с двенадцатого по шестое место могут бороться за Лигу Европы. А что касается следующего матча, сейчас немного отдохнем, наберемся сил и будем готовиться. Не думаю, что этот матч будет отличаться от других, потому что предыдущие матчи и в Махачкале, и где бы то ни было, все как последние, потому что все команды решают свои задачи.

– Сегодня всех повеселил инцидент с уткой, которая прилетела на поле.

– Это Нобель Арустамян утку закинул. (Константин Колмаков)