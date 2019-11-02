Известный футбольный агент Олег Артемов рассказал о своих отношения с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. По его словам, форвард вряд ли уедет в Европу.

— У Дзюбы сейчас агент Жорже Мендеш. Он отошел от меня после чемпионата мира, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Артемов. — Хотя у меня было предложение для него из Китая. Предлагали зарплату 7 миллионов евро. Причем он сделал заявление — китайцы на него обиделись. Дзюба не только от меня ушел — он от многих ушел. Уйдет ли он в Европу зимой? Нет. Он мечтает об Англии. Просил Мендеша туда его пристроить. Но вряд ли уедет. Ну, приедет он туда. А кто он? Артем Дзюба. Здесь он герой. Такой зарплаты, как в «Зените» — 3,5 миллиона евро — ему в Англии никто не даст. Дзюба считает, что все российские агенты — это зло. А европейские агенты — добро. Но почему-то Мендеш его в Англию не устроил. Потому что в Англии ему такой зарплаты никто не даст. Там ты Артем Дзюба — игрок, которому нужно что-то доказывать. А здесь ты — капитан сборной, любимец публики, рекламных агентств.