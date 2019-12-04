Официальное постановление суда Санкт-Петербурга по делу болельщика «Спартака» Бевза

Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности Валерия Бевза, фаната «Спартака», за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.31 КоАП РФ.

«01.12.2019 в 19 часов 31 минут, находясь в месте официального спортивного соревнования на трибуне сектора В204-205 стадиона «Газпром Арена», расположенного по адресу: г. СПб, Футбольная аллея, д.1, являясь зрителем соревнования, нарушил правила поведения зрителей, используя средство звукоусиления «Мегафон» громко скандировал оскорбительнее нецензурные выражения в адрес игрока ФК «Зенит» и сборной России Артема Дзюбы, призвав к оскорбительному скандированию всех болельщиков сектора.

Бевз вину не признал, пояснил, что был в указанном месте в указанное время на секторе болельщиков ФК «Спартак» во время матча и на данном матче был с громкоусилителем, с помощью которого организовывал кричалки в поддержку команды «Спартак». Оскорбительных нецензурных кричалок в адрес игрока Дзюбы не выкрикивал и к их выкрикиванию не призывал.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок 1,5 года», — говорится в постановлении.

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